Тегеран опроверг присутствие иранских сил в Крыму

Иран опровергает информацию о присутствии его сил в Крыму. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, передает ТАСС.

«Мы опровергаем информацию о присутствии иранских сил в Крыму. Эта информация распространяется СМИ для отвлечения внимания от разрушительной роли Запада в войне на Украине», — сказал Канани. Он также снова отверг обвинения в отправке беспилотников в Россию для их использования в боевых действиях на Украине.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против Ирана. По его информации, иранские военные якобы помогали российским запускать дроны из Крыма.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения стран Запада и Киева в том, что Иран якобы поставляет России беспилотники, являются фейком.