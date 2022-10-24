Военный комиссар Якутии объявил о завершении «основных мероприятий» частичной мобилизации в регионе

В Якутии завершились основные мероприятия в рамках частичной мобилизации, заявил военный комиссар республики Александр Авдонин. Его слова приводит Telegram-канал оперативного штаба Якутии.

«Военные комиссариаты городов и улусов республики будут продолжать работу по возвращению граждан, которые имеют законные основания на отсрочку от мобилизации. Таких граждан мы будем отзывать», — заявил Авдонин.

Глава ведомства отметил, что якутские военкоматы дополнительно выдадут повестки добровольцам и направят их на службу взамен возвращенных с целью поддержания укомплектованности российской армии.

«Основная работа сейчас ведется с гражданами, которые в добровольном порядке хотят поступить на военную службу по мобилизации. Таких у нас сейчас очень много», — сказал Авдонин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о помощи семьям мобилизованных с несовершеннолетними детьми. Градоначальник напомнил о том, что с 5 октября Правительство Москвы оказывает системную поддержку семьям мобилизованных граждан.