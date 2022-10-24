Экс-кандидат в президенты Франции Руаяль: США стали бенефициаром конфликта на Украине

Бывший кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль заявила, что США являются основным бенефициаром конфликта на Украине. Об этом она сообщила в интервью израильскому телеканалу i24news.

По ее словам, Франция и Европа утратили свои нейтральные позиции и сейчас они должны присоединяться к действиям Соединенных Штатов и НАТО. Также Руаяль добавила, что наличие у Парижа «свободы слова» в международных делах могло бы помочь избежать украинского конфликта.

«Но Франция должна присоединяться к США, которые являются первыми бенефициарами этой войны», — сказала Руаяль.

Ранее французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы победить на промежуточных выборах в ноябре.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.