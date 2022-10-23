В Белоруссии заявили, что Киев пытается втянуть Минск в конфликт на Украине

Белорусский депутат Гайдукевич обвинил Украину в попытках втянуть его страну в конфликт

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Киев пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть Минск в конфликт на Украине. Об этом в беседе с изданием Ura.ru заявил зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

Так он прокомментировал внесение в Верховную Раду Украины проекта постановления о признании Белоруссии «оккупированной» Российской Федерацией.

«Это попытка опять провоцировать Белоруссию на что-то. Они пугали, что мы вторгаемся, что мы на войну идем. Они пытаются любой ценой Беларусь спровоцировать и втянуть в конфликт», — сказал Гайдукевич.

Он отметил, что Белоруссия не поддастся на провокации.

Также Гайдукевич указал, что у его страны одна задача — укрепить границу и не допустить удара по России в спину. Он подчеркнул, что Белоруссия «никогда не предаст» Россию.

Парламентарий отметил, что Украина, которая не является самостоятельной, «давно оккупирована», лишилась своей субъектности. Кроме того, он указал, что эта страна ничего не решает.

«Даже не говоря о том, чтобы сесть за стол переговоров. Они в открытую говорят, что им запретили американцы. О чем можно разговаривать с этой страной? Посмеяться с этого заявления. Оно ни на что не влияет, никогда не повлияет», — добавил политик.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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