В бундестаге обвинили Шольца в усилении зависимости Германии от Китая

Канцлер Германии Олаф Шольц проводит безответственную экономическую политику, ставя под угрозу суверенитет государства за счет укрепления взаимодействия с Китаем, считает депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рётген, пишет Oldenburger Onlinezeitung. По его словам, глава немецкого правительства лишь ухудшает зависимость Берлина от Пекина.

«Существующая зависимость экономики Германии от Китая безответственна, ее усиление еще больше ставит под угрозу суверенитет нашей страны. Он [Шольц] хочет позволить китайскому государству войти в порт Гамбург и таким образом еще больше увеличить нашу зависимость», — пояснил Рётген.

Как указал немецкий депутат, переизбрание Си Цзиньпина в качестве генсека ЦК Компартии КНР свидетельствует об успешном переходе Пекина от «авторитарной системы к тоталитарной диктатуре». Рётген также подчеркнул, что Германии пора прекратить свою «наивную» политику в отношении Китая.

Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия не поддержала планы Шольца пустить китайский бизнес в порт Гамбурга.