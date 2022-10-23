Лукашенко заявил, что Белоруссия дорожит «железным братством» с Китаем

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Jason Lee/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генсека ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина с переизбранием на эту должность и успешным проведением XX съезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства. Выражаю надежду на скорую встречу с Вами. (...) Примите, Ваше Превосходительство, пожелания доброго здоровья и новых успехов», — говорится в письме Лукашенко Си.

23 октября Си Цзиньпин на первом пленуме Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая был переизбран ее генсеком на третий срок.

Ранее Си Цзиньпин пообещал миру открыть двери Китая еще шире.

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