Си Цзиньпин пообещал миру открыть двери Китая еще шире

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Thomas Peter/Reuters

Генсек ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин пообещал, что его страна продолжит открываться миру. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Китай не может развиваться без мира, и миру тоже нужен Китай. (...) В настоящее время экономика Китая устойчива, обладает большим потенциалом и широким пространством для маневра. (...) Открытые двери Китая будут открываться еще шире. Мы будем неуклонно углублять реформы и всестороннюю открытость, неуклонно продвигать высококачественное развитие и создавать больше возможностей для мира с помощью нашего собственного развития», — сказал Си на пленуме ЦК КПК.

Помимо Си, в новый состав ПК Политбюро вошли глава Шанхайского горкома КПК Ли Цян, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, главный идеолог партии Ван Хунин, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян и глава парткома провиции Гуандун Ли Си.

Ранее Си Цзиньпин представил новый состав главного органа Компартии Китая.

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