Посольство США не стало комментировать невыдачу виз делегатам «Росатома»

Посольство США в Москве не стало комментировать невыдачу виз делегатам «Росатома», сообщает РИА Новости.

По данным дипведомства, индивидуальные визовые случаи дипмиссия не комментирует в соответствии с законом США.

Там также напомнили, что после запрета РФ нанимать персонал из третьих стран посольству стало намного сложнее обрабатывать визовые запросы.

Ранее «Росатом» в своем Telegram-канале сообщил, что Соединенные Штаты не выдали визы представителям руководства «Росатома» и Ростехнадзора для участия в международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке».

В ведомстве рассказали, что предполагалось очное участие делегации РФ, в которую входили представители руководства «Росатома» и Ростехнадзора. Соответствующие запросы на получение виз в Штаты были переданы в установленном порядке.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев примет участие в предстоящей конференции МАГАТЭ в формате видеообращения, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы госкорпорации.

Международная конференция МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке» будет проходить в Вашингтоне 26–28 октября.