В Венгрии заявили, что плакаты с бомбой лучше всего описывают экономический эффект санкций

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Marko Djurica/Reuters

Представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что плакаты с изображением бомбы и надписью «санкции» лучше всего отражают то, какой эффект следует за санкционными ограничениями. Об этом она сказал в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Ранее в метро и на улицах Будапешта повесили плакаты, на которых написано «брюссельские санкции разрушают нас» и представлена бомба с надписью «санкции».

«Некоторые санкции оказали эффект бомбы на цены на энергию, они вызвали взрыв цен на энергию, так что эти плакаты, к сожалению, хорошо описывают реальность», — сказала Сенткирайи.

Она отметила, что большим успехом является то, что Венгрия интересуется мнением граждан по санкционному вопросу, решение о котором страны Европейского союза приняли под натиском Брюсселя.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна не единственная, кто выступает против потолка цен на российский газ.

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