Эксперт по нацбезопасности назвал США «единственным препятствием» на пути Китая к мировой гегемонии

Американский эксперт по национальной безопасности и публицист Билл Герц заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Соединенные Штаты являются «единственным препятствием» на пути Китая к доминированию в Южно-Китайском море и достижению глобальной гегемонии.

«В условиях марксизма-ленинизма с китайской спецификой Си Цзиньпин расширяет свою личную власть. У него будет больше власти, чем у Мао Цзэдуна, когда он будет избран на третий срок», — сказал Герц.

Эксперт также допустил, что глобальной целью Китая является не только экономическое развитие, обогащающее страну, но и распространение коммунистической идеологии в странах третьего мира.

Накануне в Китае завершился XX съезд Коммунистической партии, по его итогам в новый состав руководства не вошли четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро. В новый состав Центрального комитета вошли 205 человек, в состав Постоянного комитета Политбюро вошли председатель КНР Си Цзиньпин, глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва Чжао Лэцзи и один из ведущих идеологов партии Ван Хунин.