Посол РФ: сотрудничество с Казахстаном в сфере обороны критически важно для России

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Для России критически важно сотрудничество с Казахстаном в сфере обороны и безопасности, заявил российский посол в республике Алексей Бородавкин в интервью телеканалу «Мир».

Он обратил внимание, что вопросы обороны и безопасности всегда были важны для России, но сейчас это абсолютный приоритет.

«Для нас критически важно, чтобы Казахстан, наш союзник, сотрудничал с нами в этой сфере», — сказал он.

По словам дипломата, на деле так и происходит: между странами есть договор о военном сотрудничестве, Казахстан — активный участник ОДКБ.

Как отметил Бородавкин, механизмы, предусмотренные этими соглашениями, уже приводились в действие. В частности, как он напомнил, в январе Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе входящая в нее Россия, пришли на помощь Казахстану, «чтобы предотвратить разрастание кризиса и купировать попытку государственного переворота».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил вклад российского коллеги Владимира Путина в развитие отношений Казахстана и РФ.

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