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Швейцария не выдает визы российским делегатам для работы в ООН

Дипломат Тяжлова: Швейцария не выдает визы российским делегатам для работы в ООН

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Global Look Press

Представитель РФ Ирина Тяжлова заявила, что визы российским дипломатам, которые собираются поучаствовать в работе органов Организации Объединенных Наций, не выдают не только США, но и Швейцария. Соответствующее заявление она сделала на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности, передает РИА «Новости».

«С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией», — сказала Тяжлова.

По ее словам, у российской стороны имеются вполне конкретные претензии по части выдачи виз экспертам из РФ для участия в мероприятиях по безопасности ИКТ, которые проводятся в Женеве по линии ООН.

Тяжлова также отметила, что Россия считает категорически неприемлемой дискриминационную практику «отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой организации под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий».

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявлял, что ООН должна убедить Вашингтон в полной мере выполнять свои обязательства по выдаче виз для участия в мероприятиях всемирной организации и четко доносить соответствующие сигналы до американской стороны.

Он указал, что у США есть четкие обязательства по соглашениям, заключенным между ООН и Соединенными Штатами как страной, принимающей Организацию Объединенных Наций. Дипломат отметил, что пока американская сторона эти обязательства не выполняет.

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