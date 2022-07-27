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Трамп заявил, что США может постичь судьба СССР

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Octavio Jones/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что его страна может повторить судьбу СССР, передает ТАСС.

По его словам, главная угроза Соединенным Штатам сегодня исходит изнутри.

«Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», — заявил экс-глава Белого дома во время своего выступления в Вашингтоне, комментируя продолжающиеся попытки сведения политических счетов с ним оппонентами в лице лидеров Демократической партии.

Республиканец Трамп при этом назвал демократа Нэнси Пелоси, которая занимает пост спикера палаты представителей конгресса, одной из таких угрожающих США в целом фигур.

Также бывший американский лидер заверил, что будет и дальше заниматься политической деятельностью, указав, что делает это для Америки.

«Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды [на лучшее]», — считает политик.

Ранее Трамп рассказал, что, по его мнению, привело к распаду Советского Союза.

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