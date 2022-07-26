Джонсон вручил Зеленскому награду за лидерство имени Черчилля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому награду за лидерство имени Уинстона Черчилля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Джонсон пообщался с Зеленским в формате видеоконференции, в которой также принял участие посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Несмотря на то, что физически мы далеко, мне очень приятно вручить тебе эту награду, Владимир», — сказал Джонсон.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о выдаче уходящему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону украинского гражданства и назначении его премьером Украины. Автор петиции заявил, что Джонсон пользуется поддержкой мирового сообщества, а также имеет четкую позицию по поводу конфликта на Украине.

Джонсон также говорил о нежелании уходить с поста лидеров консерваторов. В ходе беседы с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом он признался, что «стер бы все», что мешает ему оставаться премьер-министром.