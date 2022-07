Журнал Newsweek выйдет с Трампом за решеткой на обложке

Пятничный выпуск (29 июля) журнала Newsweek выйдет с обложкой, на которой изображен экс-президент США Дональд Трамп, облаченный в тюремную форму и сидящий за решеткой.

Иллюстрация приурочена к выходу статьи под названием Will Trump do time? What It Would Take to Convict the Former President (Отсидит ли Трамп? Какой ценой можно было бы приговорить бывшего президента).

В статье американского журналиста Дэвида Фридмана, кроме прочего, приводятся доводы в пользу того, почему Трамп в итоге должен оказаться за решеткой.

«Учитывая серьезность преступлений, которые будут предъявлены Трампу — они предусматривают сроки до 20 лет — более вероятно, что осуждение приведет к фактическому тюремному заключению на два года или более. Забудьте образ Трампа, удобно устроившегося в федеральной тюрьме в окружении друзей и агентов секретной службы, наслаждающимся хорошо прожаренными стейками», — говорится в материале.

Обозреватель The New York Times Чарльз Блоу ранее заявил, что политическая система США и само существование страны окажутся под угрозой, если бывший американский президент Дональд Трамп не предстанет перед судом за события вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года. По оценке автора материала, власти США не могут себе «позволить не подвергать» Трампа правосудию, поскольку бывший президент США научился на своих ошибках и стал «опаснее, чем когда-либо».