Глава Минобороны Израиля Ганц заявил о готовности ударить по Ирану из-за ядерной программы

Израиль готов нанести удар по Ирану из-за развития иранской ядерной программы. Об этом заявил израильский министр обороны Бени Ганц в эфире «13 канала».

Ганц назвал Иран проблемой всего мира, а не только Израиля.

«Мы можем нанести удар для сдерживания атома», — сказал министр.

Глава Минобороны добавил, что израильские власти очень недовольны Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. При этом он не исключил, что соглашение по возобновлению сделки может быть достигнуто «в ближайшие несколько дней», однако заметил, что Тель-Авив не видит каких-либо серьезных признаков этого в настоящее время.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон может применить силу против Ирана при неудаче переговоров по СВПД.

Он указал, что США не допустят получение Ираном ядерного оружия, и заявил, что считает «гигантской ошибкой» решение предыдущего президента Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), так как сейчас Иран оказался «гораздо ближе к ядерному оружию», чем до этого.