Украина объявила двух экс-министров, работавших при Януковиче, в международный розыск

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян в эфире телеканала «Рада» сообщила, что бывшие главы Министерства иностранных дел и Минюста страны Константин Грищенко и Александр Лавринович, работавшие при экс-президенте Викторе Януковиче, объявлены Киевом в международный розыск, передает ТАСС.

«Оба фигуранта уголовного дела о государственной измене объявлены в государственный и международный розыск», — сказала она.

Ранее сообщалось, что двоим бывшим членам правительства Грищенко и Лавриновичу предъявили обвинения в госизмене за разработку Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму. По этим соглашениям срок пребывания Черноморского флота РФ продлевался с 2017 года до 2042 года в обмен на скидку на газ.

Харьковские соглашения были подписаны лидерами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем в 2010 году. После присоединения Крыма в 2014 году РФ прекратила действие всех соглашений о базировании флота на Украине, Киев продолжает считать их действующими.