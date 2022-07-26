Эрдоган заблокировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО до выполнения требований Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не допустит вступления Швеции и Финляндии в альянс НАТО до выполнения требований Турции, сообщает телеканал TRT.

«До тех пора, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе», — заявил Эрдоган.

Он пояснил, что если ситуация с поддержкой курдских военизированных формирований и партий, которые Турция считает террористическими, не изменится, то турецкий парламент заблокирует вступление новых стран в НАТО.

«Это не такое простое дело, как кажется, если они думают, что их сразу возьмут в НАТО. Меморандум, подписанный в Мадриде, это только приглашение, и об этом мы сказали всем нашим коллегам [по НАТО]», — напомнил Эрдоган.

Ранее МИД Турции вызвал шведского поверенного из-за митингов курдов в Стокгольме.