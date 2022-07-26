МИД РФ: Москва не исключает, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Иван Волынкин заявил, что Россия в свете действий Запада не исключает сценария, при котором гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы. Об этом сообщает ТАСС.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно», — рассказал дипломат.

По его словам, одновременно с этим наблюдается полная приостановка оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

Волынкин добавил, что в случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии.

Ранее дипломат заявил, что Россия и почти 20 стран ведут переговоры об упрощении визового режима.