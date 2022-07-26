МИД РФ: Россия откроет свои консульства в Актау, Канкуне, Гродно и Самарканде

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Россия откроет консульские учреждения в Актау, Гродно, Канкуне и Самарканде. Об этом он сообщил ТАСС.

«По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока росграждан. Кроме того, планируется открытие российских консульских учреждений в Актау (Казахстан), Гродно (Белоруссия), в Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан)», — сказал он.

Ранее Волынкин заявил, что Россия и почти 20 стран ведут переговоры об упрощении визового режима.

Волынкин заявил, что ведомство анализирует последствия введения визового режима для въезда россиян на Украину, но аналогичного решения для украинцев Москва пока не принимала.

По его словам, российская сторона аналогичного решения не принимала, и украинским гражданам по-прежнему не требуется оформлять визу для въезда в нашу страну.