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WP: администрация Байдена изучает возможность введения ЧС в США из-за оспы обезьян

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Emily Elconin/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения в США режима ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян, а также планирует назначить в Белом доме координатора по борьбе с распространением заболевания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Washington Post.

В публикации отмечается, что администрация Байдена в текущий момент рассматривает возможность того, следует ли объявить вспышку оспы обезьян в Штатах чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, а также планирует назначить в Белом доме координатора мер против данного заболевания.

Издание подчеркивает, что администрация обсуждала данную тему с высокопоставленными деятелями области здравоохранения в США на выходных после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

Источники газеты утверждают, что представители американского правительства считают, что введение чрезвычайной ситуации даст возможность собрать более точную информацию о распространении оспы. При этом, есть часть чиновников, которые считают подобный шаг больше символическим и утверждают, что он вряд ли поможет разрешить ситуацию с вакцинами и проблемами с лечением.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба.

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