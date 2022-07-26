Трасс заявила, что не готова к прямому вмешательству Лондона в конфликт на Украине

Руководитель министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что не готова к тому, чтобы королевство открыто вмешивалось в конфликт на Украине, и не считает правильным направлять ВМС королевства в Черное море для сопровождения судов с зерном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Би-би-си».

По ее словам, она не готова, чтобы Соединенное Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт.

«Мы сделали очень много, став первой европейской страной, отправившей Украине оружие, и задействовав санкции против России. Мы оказываем (украинской стороне) помощь в области морского страхования, чтобы вывезти зерно из Одессы после достижения соглашения (между Москвой и Киевом), но Украина не является страной НАТО, и я считаю, что было бы неправильно напрямую задействовать наши силы или ресурсы», — отметила Трасс.

Она добавил, что задействовать ВМС Великобритании в Черном море было бы неправильно.

Ранее экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который претендует на должность премьера Британии, планирует на новом посту ограничить влияние Китая в Соединенном Королевстве.