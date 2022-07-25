Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию ставят его в глупое положение 10:59
В Петербурге главу федерации мотоциклетного спорта подозревают в домогательствах... 10:54
Wildberries стал техническим спонсором московского «Спартака» 10:52
В Иране хотят достичь объемов импорта пшеницы из России в 10 млн тонн... 10:51
«Бесконечная» картинка очаровала пользователей соцсетей 10:50
В РФ могут установить День памяти всех жертв войны в Донбассе 10:50
В Самарской области спасли зрение девочке, которой выстрелили в глаз... 10:48
Захарова напомнила Франции о ее беззаконии и выкачивании ресурсов в африканских... 10:48
Братья Руссо работают над спин-оффом и сиквелом «Серого человека» 10:47
Генпрокурор РФ заявил, что Россия будет добиваться наказания для преступников... 10:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Сенатор Джабаров призвал власти Израиля изменить тон заявлений из-за ситуации с «Сохнутом»

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Премьер-министр Израиля Яир Лапид «погорячился» с анонсированием мер против России из-за возможного закрытия отделения еврейского агентства «Сохнут». Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала хорошие отношения с Израилем и властям страны стоит пересмотреть свои взгляды на сложившуюся ситуацию.

«Я думаю, что премьер-министр Израиля немного горячится. Не надо с Россией говорить подобным тоном. Для меня это не очень обычно, потому что израильские руководители всегда находили правильный тон в беседе с нами и мы всегда ценим их вклад в борьбу с возрождением нацизма в мире, их память во Второй мировой войне. Надо садиться за стол переговоров и выяснять все проблемы, которые возникли с агентством «Сохнут». Этот кризис не должен разрастаться, а должен быть погашен в самом начале. Есть такие возможности, есть желание обеих стран продолжать тесное взаимодействие и сотрудничество в сферах, которые выгодны обоим государствам», — сказал политик.

По словам Джабарова, Россия всегда была гарантом регулирования всех ближневосточных конфликтов и ее роль остается важной в этом вопросе.

«Мы одинаково трепетно и уважительно относимся не только к Арабскому миру, который противостоит Израилю, но и к государству Израиль. И я думаю, что это надо ценить, потому что это то, что является несомненным достижением России. Я надеюсь, что Израиль не пойдет по пути конфронтации и такая болезненная реакция будет преодолена. Тем более, что Израиль не присоединился ни к каким антироссийским санкциям, начиная с 2014 года», — заключил он.

В конце июля этого года Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции России о закрытии отделения агентства «Сохнут», которое занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации.

По данным издания Israel Hayome, премьер-министр Израиля, который также возглавляет МИД страны, намерен принять решение по мерам в отношении России из-за возможного закрытия «Сохнута» в ближайшие дни.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть