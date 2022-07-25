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Мэр Владикавказа Русланбек Икаев покинул свой пост по собственному желанию

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Антон Новодережкин/ТАСС

Мэр Владикавказ Русланбек Икаев ушел со своего поста по собственному желанию, сообщает администрация столицы Северной Осетии.

«Русланбек Икаев покинул пост председателя собрания представителей города Владикавказ VII созыва по собственному желанию», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что депутаты городской Думы поддержали такое решение руководителя муниципального образования после непродолжительного совещания.

Временно исполнять обязанности главы Владикавказа будет заместитель председателя собрания Зита Салбиева.

Икаев занимал пост главы Владикавказа с 19 сентября 2019 года.

Ранее стало известно, что свой пост покидает мэр Красноярска Сергей Еремин. https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/07/25/18195638.shtml Его назначили заместителем губернатора Красноярского края. На новом посту он займется вопросами благоустройства Красноярска и других городов региона.

Ранее красноярские депутаты негативно оценили повышение зарплаты Сергею Еремину.

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