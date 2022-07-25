Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию ставят его в глупое положение 10:59
В Петербурге главу федерации мотоциклетного спорта подозревают в домогательствах... 10:54
Wildberries стал техническим спонсором московского «Спартака» 10:52
В Иране хотят достичь объемов импорта пшеницы из России в 10 млн тонн... 10:51
«Бесконечная» картинка очаровала пользователей соцсетей 10:50
В РФ могут установить День памяти всех жертв войны в Донбассе 10:50
В Самарской области спасли зрение девочке, которой выстрелили в глаз... 10:48
Захарова напомнила Франции о ее беззаконии и выкачивании ресурсов в африканских... 10:48
Братья Руссо работают над спин-оффом и сиквелом «Серого человека» 10:47
Генпрокурор РФ заявил, что Россия будет добиваться наказания для преступников... 10:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Тысячи белорусов получили ВНЖ в Литве за последние полгода

close
100%
Global Look Press

За 6 месяцев 2022 года временный вид на жительство в Литве получили 10 116 граждан Белоруссии и 1687 граждан России. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на Департамент миграции Литвы.

По данным местных СМИ, вид на жительство не предоставили лишь троим подавшим заявку иностранцам — двоим белорусам и одному россиянину. В настоящее время более 4 тыс. белорусов и почти 1100 россиян ждут ответа на поданные ранее заявки. В Департаменте миграции отметили, что стандартное время рассмотрения заявки не превышает четыре месяца; срочный порядок ограничивается двумя месяцами.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны убрать все барьеры для литовцев и латвийцев при въезде на территорию республики.

При этом, по решению правительства Белоруссии, безвизовый режим с Латвией и Литвой уже был продлен до конца текущего года. Согласно заявлению белорусских властей, данная мера была принята на фоне «многочисленных пожеланий иностранных граждан».

До этого стало известно, что поток автомобилей на погранпереходах в Силене и Патерниеки значительно увеличился. Таким образом, латвийцы продолжают ездить в Белоруссию, несмотря на предупреждения Службы государственной безопасности и МИДа о высоких рисках, связанных с деятельностью белорусских спецслужб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть