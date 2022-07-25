Тысячи белорусов получили ВНЖ в Литве за последние полгода

За 6 месяцев 2022 года временный вид на жительство в Литве получили 10 116 граждан Белоруссии и 1687 граждан России. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на Департамент миграции Литвы.

По данным местных СМИ, вид на жительство не предоставили лишь троим подавшим заявку иностранцам — двоим белорусам и одному россиянину. В настоящее время более 4 тыс. белорусов и почти 1100 россиян ждут ответа на поданные ранее заявки. В Департаменте миграции отметили, что стандартное время рассмотрения заявки не превышает четыре месяца; срочный порядок ограничивается двумя месяцами.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны убрать все барьеры для литовцев и латвийцев при въезде на территорию республики.

При этом, по решению правительства Белоруссии, безвизовый режим с Латвией и Литвой уже был продлен до конца текущего года. Согласно заявлению белорусских властей, данная мера была принята на фоне «многочисленных пожеланий иностранных граждан».

До этого стало известно, что поток автомобилей на погранпереходах в Силене и Патерниеки значительно увеличился. Таким образом, латвийцы продолжают ездить в Белоруссию, несмотря на предупреждения Службы государственной безопасности и МИДа о высоких рисках, связанных с деятельностью белорусских спецслужб.