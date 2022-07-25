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Иран не вернет камеры МАГАТЭ на ядерные объекты до заключения новой сделки

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Depositphotos

Власти Ирана не намерены включать камеры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), расположенные на иранских объектах ядерной инфраструктуры, до тех пор, пока Тегеран не добьется от западных стран восстановления ядерной сделки. Об этом сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами. Его слова приводит The Jerusalem Post.

«Эти камеры связаны с ядерной сделкой. Если жители Запада вернутся к этому пакту и мы будем уверены, что они [камеры] не причинят вреда, мы примем решение по этим камерам», — сказал Эслами.

В настоящее время ряд стран пытается возродить ядерную сделку с Ираном после того, как экс-президент США Дональд Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Ирана Ибрахимом Раиси заявил, что возврат к «ядерной сделке» с Ираном еще возможен — при условии скорейшего возобновления переговоров.

Ранее президент США Джо Байден заявил в интервью 12-му каналу израильского телевидения, что США в качестве «крайней меры» могут применить силу против Ирана в случае неудачных переговоров по ядерной сделке.

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