РИА «Новости»: постпред России при Евросоюзе Чижов уйдет в Совфед

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов уйдет осенью с занимаемой должности в Совфед, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в верхней палате Федерального собрания.

«Как ожидается, Чижов будет представлять Карелию в Совете Федерации», — рассказал источник.

Чижов занимает должность постпреда России при Европейском союзе с 2005 года. До этого он три года работал заместителем министра иностранных дел. Свою карьеру он начал в 1976 году, став сотрудником посольства СССР в Греции. Также в советские годы дипломат работал в пятом Европейском отделе МИД и в посольстве на Кипре. Позже занимался отношениями со странами Европы и вопросами урегулирования конфликтов, в частности в Боснии и Герцеговине.

Ранее дипломат заявлял, что отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Также он утверждал, что в Брюсселе были попытки вербовки российских дипломатов.