Госдума может рассмотреть закон об отсрочке от армии для молодых предпринимателей

Государственная дума в октябре может рассмотреть законопроект об отсрочке от армии для молодых предпринимателей и руководителей фермерских хозяйств, пишут «Известия».

По информации издания, инициатива уже стоит в плане на осеннюю сессию. Документ предлагает предоставить право отсрочки от службы руководителям крестьянских хозяйств при условии, что призывник является единственным участником общества с ограниченной ответственностью. Также отсрочка предполагается для предпринимателей, если среднесписочная численность работников на момент призыва и за год до него составляет не менее 5 человек.

Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин считает инициативу заслуживающей поддержки, однако, по его словам, она не должна стать лазейкой для уклонистов.

Ранее в Минцифры были намерены пересмотреть список IT-компаний, чьи работники смогут получить отсрочку от армии.