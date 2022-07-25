Захарова прокомментировала слова бывшего вице-президента США о «сломанной демократии»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что в США стали «о чем-то догадываться», прокомментировав слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и бывшего президента США Дональда Трампа о наличии только двух полов.

«Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — написала Захарова.

Ранее бывший вице-президент США Альберт Гор заявил в интервью телеканалу NBC, что деньги и лоббисты играют слишком большую роль в политике США. По словам Гора, «демократия в США сломана», поэтому властям не удается прийти к какому-либо соглашению в конгрессе по вопросам изменения климата также, как и не проходят законы по запрету штурмовых винтовок.