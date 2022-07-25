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Лавров прибыл с визитом в Республику Конго

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Stefani Reynolds/Pool via Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье прибыл с рабочим визитом в Республику Конго. Об этом пишет ТАСС.

Глава российского МИД прибыл в центральноафриканское государство из Египта, где началось его турне по странам континента.

Это первый в истории визит Лаврова в Республику Конго. На 25 июля намечены переговоры с руководством этой страны.

Республика Конго — бывшее колониальное владение Франции, с 1970 по 1991 год — Народная Республика Конго. Она граничит на западе с Габоном, на северо-западе с Камеруном и на северо-востоке с Центральноафриканской Республикой, на юго-востоке с Демократической Республикой Конго, на юге с ангольским эксклавом Кабинда и на юго-западе с Атлантическим океаном. Французский язык является официальным языком государства.

Столица — город Браззавиль.

3000 лет назад в регионе доминировали племена, говорящие на языке банту, которые построили торговые связи, ведущие в бассейн реки Конго. Конго ранее было частью французской колонии Экваториальной Африки.

Республика Конго была образована 28 ноября 1958 года и получила независимость от Франции в 1960 году. Страна является членом Африканского союза, Организации Объединенных Наций, Франкоязычного сообщества, Экономического сообщества центральноафриканских государств и Движения неприсоединения. Конго стало четвертым по величине производителем нефти в Гвинейском заливе.

Ранее сообщалось, что Лавров передал президенту Египта послание Путина.

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