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Губернатор Николаевской области Ким заподозрил жителей города в сотрудничестве с Россией

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Evgeniy Maloletka/AP

Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что власти города будут заниматься поиском лояльно настроенных к России жителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

«Я подозреваю всех. Но у нас в городе их только несколько», — сказал он.

Он подтвердил, что власти уже задержали около десяти человек. По словам Кима, украинских военных и правоохранителей будут обучать поиску диверсантов.

Ранее служба безопасности Украины задержала по подозрению в государственной измене помощника народного депутата от партии «Слуга народа» Юрия Здебского.

Имя подозреваемого не разглашается. На опубликованном СБУ видео показан мужчина, помеченный титром «агент ФСБ «Атлант».

Помощника нардепа подозревают в передаче разведданных о международном сотрудничестве Украины, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО на востоке страны, утверждает СБУ. За это подозреваемый якобы получал от полутора до четырех тысяч долларов.

Для сбора данных помощник нардепа, предположительно, использовал личные знакомства в среде украинского военно-политического истеблишмента, считают силовики.

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