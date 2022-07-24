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Лавров подтвердил готовность России возобновить переговоры с Украиной

Лавров заявил об отсутствии предубеждений у Москвы для возобновления переговоров с Киевом

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет предубеждений относительно возобновления переговоров с Киевом в вопросах, касающихся не только зернового урегулирования.

«У нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов [c Украиной], но дело зависит не от нас», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

По словам Лаврова, украинские власти, начиная с президента и заканчивая его советниками, говорят, что переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что оснований для обсуждения возобновления мирных переговоров с Россией на данный момент нет. Он добавил, что с Россией трудно вести переговоры, она может общаться «только на языке ультиматумов».

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