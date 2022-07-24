Путин поздравил Мирзиеева с юбилеем

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с 65-летием, говорится в публикации на сайте Кремля.

Политики обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия. Также были затронуты и международные темы, в том числе в рамках подготовки к заседанию Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет осенью этого года в Узбекистане.

Путин и подтвердили обоюдный настрой укреплять отношения российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

Ранее президент России подписал указ о награждении узбекского коллеги орденом Александра Невского за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами.

До этого Путин проводил телефонный разговор с Мирзиеевом в начале июля. Главой темой беседы стали события в Каракалпакии.