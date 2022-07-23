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Глава МИД ФРГ Бербок объяснила свои слова о «бунте немцев» из-за дефицита газа из РФ

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Annegret Hilse/AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, что специально выбрала утрированную формулировку, что Германию якобы ждут волнения в случае внезапной остановки поставок газа из России. Об этом она сообщила в эфире телеканала NTV, передает РИА «Новости».

«Я это осознанно слишком утрированно сформулировала и имела в виду не только тему с газовой турбиной, но в целом вопрос, почему Германия не может ввести полное газовое эмбарго», — сказала Бербок.

По словам главы немецкого МИД, она дала понять, что вопрос турбины является лишь частью общей дискуссии.

Помимо этого, она подчеркнула, что Германия не может позволить себе резко отказаться от газа из РФ, поэтому ранее выступила против введения санкций против газового сектора России.

Ранее Анналена Бербок в интервью заявила о риске возникновения народных волнений из-за дефицита российского газа.

«Канадцы сказали, что у них много вопросов. Мы ответили, что понимаем это, но если мы не получим газовую турбину, тогда мы больше не будем получать газ, и тогда мы не сможем поддерживать Украину, так как будем заняты народными восстаниями», — сказала Бербок.

Она также добавила, что Германия и дальше будет нуждаться в газе из России.

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