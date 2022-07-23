Заразившийся коронавирусом Байден охрип

Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден охрип, пишет AP.

В ходе совещания по экономическим вопросам, в котором глава государства участвовал дистанционно, он был охрипшим и кашлял, отмечает издание.

Вместе с тем президент обнадежил собеседников, заверив, что чувствует себя лучше, чем выглядит.

В Белом доме при этом отмечают, что Байден работает более восьми часов в день, а его аппетит остался прежним.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа ранее заверял, что президенту не грозит ухудшение состояния. Он отметил, что за Байденом внимательно наблюдают врачи. «Вероятность осложнений у президента серьезно снижена, поскольку его иммунитет был укреплен. Он принимает противовирусные препараты», — сказал Джа.

Как сообщает CNN, в Белом доме не понимают, где Байден заразился COVID-19.