Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине может демонстративно положить конец западному господству. Об этом он сообщил в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, передает РИА «Новости».

По его словам, события на Украине «демонстративно положат конец западному господству, которое было способно разными способами в некоторых случаях создавать, объединять весь мир против кого-то».

23 июля Орбан заявлял, что введенные против России санкции не пошатнули Москву, а Европа уже потеряла четыре правительства и оказалась в экономическом и политическом кризисе. По его мнению, Евросоюзу необходима новая стратегия по мирному урегулированию украинского кризиса.

Ранее премьер-министр Венгрии говорил, что политика санкций не оправдала ожиданий, все привело к тому, что экономика Европы «выстрелила себе в легкие, начав задыхаться».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.