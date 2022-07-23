Премьер Венгрии: Европа упустила шанс на посредничество в украинском конфликте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России и США, а Европа больше не может быть посредником, так как не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Об этом он сообщил, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, запись его выступления опубликована на официальном Youtube-аккаунте политика.

Как считает Орбан, ожидать переговоров России и Украины о мире напрасно. Он объяснил свои слова тем, что для заключения мирного соглашения с Киевом Москве сначала необходимо провести переговоры с Вашингтоном.

«Россия хочет гарантий безопасности, поэтому закончить войну могут только переговоры России и США. Пока не будет российско-американских переговоров, не будет и мира», — отмечает он.

По словам премьера, Европа не может быть посредниками в этих переговорах, потому что упустила свой шанс.

«Мы упустили его, когда после Крыма в 2014 году были минские соглашения с гарантиями Франции и Германии, но... к сожалению, не удалось обеспечить их выполнение. И русские больше не хотят с нами вести переговоры», — подчеркнул он.

Глава венгерского правительства добавил, что после Второй мировой войны снова наступило то время, когда Европа не имеет права голоса в важных вопросах безопасности.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что санкции Евросоюза против России не помогают Украине и не способствуют урегулированию ситуации в этой стране.