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Глава немецкого МИДа раскритиковала Эрдогана за фото с Путиным и Раиси

Глава МИД ФРГ Бербок назвала фото Путина с Эрдоганом и Раиси вызовом для НАТО

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Sputnik/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его совместную фотографию с российским и иранским лидерами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси, передает ZDF.

Она заявила, что нахождение Эрдогана рядом с российским и иранским лидерами — «мягко говоря, вызов для НАТО. Она подчеркнула, что это «просто непостижимо».

Бербок отметила, что Турция как член НАТО оказывает Украине военную «массированную поддержку» и участвует в недавнем соглашении по обеспечению экспорта украинского зерна.

«Вот почему эта фотография более чем непонятна мне, особенно с точки зрения члена НАТО», — пояснила глава немецкого МИД.

19 июля в Тегеране прошли трехсторонние переговоры глав Ирана, России и Турции. Лидеры сделали совместное фото, взявшись за руки.

Во время отдельной встречи с Раиси Путин заявил о существенном вкладе Москвы и Тегерана в урегулирование сирийского кризиса и отметил, что отношения между РФ и Исламской Республикой развиваются хорошими темпами.

На встрече с Эрдоганом российский лидер указал, что не все вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены.

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