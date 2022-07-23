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В США сравнили итоги поездок Байдена и Путина на Ближний Восток

FP: итоги поездки Путина на Ближний Восток оказались успешнее результатов Байдена

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Поездки президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировали, что страны региона поддерживают Россию в вопросе формирования многополярного мира. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Как считают авторы статьи, глава Белого дома в ходе турне по ближневосточным государствам не добился значительных успехов. По их словам, «скудные результаты» визита американского лидера на Ближний Восток показали, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не хотят отказываться от отношений с РФ и Китаем.

«У Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира», — сказано в публикации.

Также в материале отмечается, что Байден не сумел заставить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке» Соединенных Штатов в вопросе увеличения добычи нефти.

«Сейчас у саудовцев гораздо больше совпадений интересов с россиянами по ценам на нефть, чем с США по вопросам региональной безопасности», — указало FP.

Авторы статьи также заявили, что Путин является умелым игроком на Ближнем Востоке. Они добавили, что поездка российского лидера в Тегеран подтверждает наличие у Москвы партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в регионе.

Ранее директор Оксфордского института исследования кризисных ситуаций Оксфорда Марк Алмонд в статье для Daily Mail назвал визит Путина в Тегеран событием с «пугающей перспективой».

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган 19 июля провели в Тегеране встречу по сирийскому урегулированию. В ходе нее Путин отметил, что Москва, Анкара и Тегеран будут укреплять сотрудничество для окончательной ликвидации очагов терроризма в Сирии и покончат с присутствием там экстремистских группировок.

На прошлой неделе Байден совершил турне по государствам Ближнего Востока. В Белом доме по итогам поездки заявили, что президент на встречах с лидерами стран этого региона приветствовал недавнее объявление ОПЕК+ о наращивании предложения нефти в июле и августе. Там указали, что Байден ожидает дополнительного наращивания предложения в течение ближайших месяцев в зависимости от положения на рынке и анализа, в том числе в свете рекордного уровня добычи в США.

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