Лавров назвал главную задачу «продуктовой сделки»

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что главной задачей договоренностей по продуктовому экспорту является обеспечение беспрепятственных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Главная задача – обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки», — говорится в тексте.

Министр пояснил, что речь идет об устранении созданных США и Евросоюзом препятствиях в сферах финансов, страхования и логистики. Помимо этого, необходимо добиться конкретных исключений для этой продукции из-под действия антироссийских санкций, подчеркнул он.

По словам Лаврова, российская сторона рассчитывает на то, что для выполнения достигнутых соглашений будут предприняты все усилия.

Он также добавил, что срок действия подписанного соглашения составляет 3 года.

22 июля в Стамбуле представителями Турции, Украины, РФ и Организации объединенных наций (ООН) было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар. От Киева ее подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.