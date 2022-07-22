Глава штаба обороны Днепра не смог въехать на Украину из-за «остановленного гражданства»

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан не смог въехать на Украину, так как пограничники сообщили ему об «остановленном гражданстве». Об этом сообщает «Страна.ua».

«Я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по «Дие», никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу», — прокомментировал ситуацию Корбан.

Отмечается, что на границе у Корбана пограничники отняли паспорт. При этом журналисты обращают внимание, что накануне появились слухи об указе президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства Корбана, олигарха Игоря Коломойского и сопредседателя ОПЗЖ Вадима Рабиновича.

Ранее депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко показал фотографию якобы секретного указа украинского президента Владимира Зеленского о лишении гражданства 10 человек.