Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Запорожье демонтировали памятник Пушкину 15:15
Княгиня Монако Шарлен посетила дом престарелых в платье за 315 тыс. рублей 15:13
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ограничений по COVID-19 15:11
Роспотребнадзор сообщил о семи случаях заражения подвариантом COVID-19 «кентавр» 15:10
Зоологи сняли на видео громко «кричащих» скатов 15:10
В Турции скончались 50 российских туристов за полгода 15:09
Bloomberg: экспорт Украины вырос до 30% от уровня, который был до спецоперации 15:08
Психолог Хадарцева рассказала, в каком возрасте нужно съезжать от родителей 15:05
В правительстве Германии назвали поездку Шредера в Россию «личным... 15:03
В Кабмине ФРГ утверждают, что технических проблем для поставки турбины Siemens... 15:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава штаба обороны Днепра не смог въехать на Украину из-за «остановленного гражданства»

close
100%
delfi.lt

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан не смог въехать на Украину, так как пограничники сообщили ему об «остановленном гражданстве». Об этом сообщает «Страна.ua».

«Я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по «Дие», никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу», — прокомментировал ситуацию Корбан.

Отмечается, что на границе у Корбана пограничники отняли паспорт. При этом журналисты обращают внимание, что накануне появились слухи об указе президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства Корбана, олигарха Игоря Коломойского и сопредседателя ОПЗЖ Вадима Рабиновича.

Ранее депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко показал фотографию якобы секретного указа украинского президента Владимира Зеленского о лишении гражданства 10 человек.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть