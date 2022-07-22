Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Зюганов пожаловался, что не был в отпуске 8 лет 15:23
Сенаты Чехии и Польши приняли резолюции в поддержку Тайваня 15:21
CNN: в Белом доме не понимают, где Байден заразился COVID-19 15:21
Правительство Чада запретило молодым девушкам покидать страну 15:18
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки нефтегазовых месторождений России 15:16
РЕН: мошенники получили доступ к переписками замглавы Минэнерго Сниккарса 15:16
Дом моды Louis Vuitton продает набор носков за $1990 15:14
Волгоградцы обнаружили тело зарезанного мужчины рядом с детской площадкой 15:14
В Оренбургской области полуторагодовалый ребенок скончался после госпитализации 15:12
Певица Зарубина раскритиковала идею эксгумировать тело Градского из-за наследства 15:11
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава Нацбанка Украины: с начала военных действий Киев получил $12,7 млрд от западных стран

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что с начала военных действий Киев получил $12,7 млрд в качестве финансовой помощи от западных стран. Об этом сообщает «Укринформ».

«Наибольший объем Украина получила в течение июня-июля, это более $6 млрд», — уточнил он.

Также Шевченко рассказал, что общий объем анонсированной помощи Украине со стороны западных стран составляет $27 млрд.

По его словам, все выделенные средства направляются на обеспечение основных потребностей бюджета.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в июле Киев рассчитывает получить от западных партнеров $3 млрд финансовой помощи. Он добавил, что до конца года Украина может получить $16-17 млрд.

В средине июля первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что министры стран – членов Евросоюза согласовали новый пакет макрофинансовой помощи для Украины. По его словам, речь идет о выделении Киеву нового кредита на сумму в €1 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть