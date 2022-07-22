Глава Нацбанка Украины: с начала военных действий Киев получил $12,7 млрд от западных стран

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что с начала военных действий Киев получил $12,7 млрд в качестве финансовой помощи от западных стран. Об этом сообщает «Укринформ».

«Наибольший объем Украина получила в течение июня-июля, это более $6 млрд», — уточнил он.

Также Шевченко рассказал, что общий объем анонсированной помощи Украине со стороны западных стран составляет $27 млрд.

По его словам, все выделенные средства направляются на обеспечение основных потребностей бюджета.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в июле Киев рассчитывает получить от западных партнеров $3 млрд финансовой помощи. Он добавил, что до конца года Украина может получить $16-17 млрд.

В средине июля первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что министры стран – членов Евросоюза согласовали новый пакет макрофинансовой помощи для Украины. По его словам, речь идет о выделении Киеву нового кредита на сумму в €1 млрд.