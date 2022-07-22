Депутат Рады Гончаренко пригрозил жителям Приднестровья установкой памятника Бандере

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко угрожает жителям Приднестровья поставить в Тирасполе памятник пособнику гитлеровцев Степану Бандере. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом Гончаренко отреагировал на заявление министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева о намерениях добиться независимости страны, а затем войти в состав России.

«Вы там сидите спокойно, а то ваше присоединение очень быстро закончится. И закончится так, что памятник Степану Андреевичу (Бандере — прим. ред.) будете ставить в Тирасполе», — написал депутат.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отреагировал на то, что Тирасполь нацелен на присоединение к России. В своем Telegram-канале сенатор увязал слова Игнатьева с бегством людей из стран «европейского выбора».

22 июля представитель Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), сопредседатель ОКК Олег Беляков рассказал «Газете.Ru», что до тех пор, пока в республике действует миротворческая миссия, жители могут рассчитывать на поддержание безопасности в регионе.