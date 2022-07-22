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Депутат Затулин объяснил, почему Приднестровье заявило о планах войти в состав России

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ИА «Новости Приднестровья»

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что из планов Приднестровской Молдавской Республики войти в состав России «не следует, что Тирасполь готовится к каким-то военным действиям». Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил о намерении властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.

«Жители Приднестровья неоднократно и задолго до происходящих сегодня событий на Украине заявляли о своем желании вернуться в общее с Россией государственное пространство. Президент и глава МИД напомнили об этой принципиальной позиции на фоне демонстративного сближения Молдавии с НАТО и ЕС, поддержки со стороны Кишинева Украины, различных недружественных выпадов в адрес России. Из этого не следует, что Тирасполь готовится к каким-то военным действиям. Напротив, заявления (о планах вхождении в состав РФ – «Газета.Ru») прозвучали в момент, когда официально отмечалось 30-летие миротворческой операции России на Днестре. Вот на фоне неудач в других миротворческих операциях на земном шаре наша миротворческая миссия на Днестре является уникальной, поскольку за время, прошедшее с ее начала, не было ни жертв, ни разрушений, ни серьезных нарушений режима прекращения огня», — сказал Затулин.

По мнению парламентария, в условиях, когда прозападные власти Молдавии наращивают экономическую и гуманитарную блокаду Приднестровья, поддержка и помощь России очень важна.

«На сессии внеочередного заседания Госдумы я счел своим долгом обратить внимание МИД РФ на затянувшийся вопрос выдачи российских паспортов в Приднестровье. Речь идет о десятках тысяч людей, которые не могут продлить действие своих уже имеющихся паспортов, а тем более рассчитывать на получение гражданства РФ. И все из-за того, что на ПМР не распространены те нормы, которые мы приняли в отношении ДНР и ЛНР. Они касаются возможности получения гражданства без выезда и проживания в России», — отметил Затулин.

Депутат считает, что принятию таких норм выдачи гражданства в Приднестровье препятствует Молдавия.

«Она постоянно угрожает, что вообще не допустит персонал Посольства РФ или сократит его. Хотя уже сейчас в консульском отделе в Тирасполе работает всего один наш сотрудник. С нашей стороны нужны действия, потому как в то время, когда и Молдавия, и Румыния, и Украина без всяких препятствий в считанные дни выдают свое гражданство жителям ПМР и Молдавии, мы затягиваем это на годы. Вот это не допустимо», — подчеркнул Затулин.

Он считает, что в российском МИДе проявляют определенную осторожность в этом вопросе, надеясь на добрую волю молдавской стороны.

«МИД не хочет обострять отношения, понимая уязвимость нашего посольства в Молдавии. Но мне кажется, что терпение было достаточно проявлено, и речь идет не о том, что Россия сегодня или завтра признает Приднестровье и таким образом откажется от признания территориальной целостности Молдовы и от своей роли в переговорном формате. Речь идет о том, что нужно пойти на встречу людям. А действия Молдовы, если они попробуют воспрепятствовать консульскому обслуживанию российских граждан в Тирасполе, являются вопиющими, и в этом случае должны повлечь за собой санкции с российской стороны», — констатировал Затулин.

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