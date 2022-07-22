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Россия объявила недружественными еще пять стран

Кабмин включил Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию в список недружественных стран

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Правительство России расширило перечень недружественных государств. Теперь в него включены Греция, Дания, Словения, Словакия и Хорватия. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В список вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия», — говорится в сообщении.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, Греция, Дания и Словакия будут ограничены в возможности нанимать сотрудников в посольства, консульства и представительства государственных органов, которые находятся на территории России.

Уточняется, что Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

В марте российское правительство утвердило перечень недружественных стран, куда вошли США, Канада, страны Евросоюза, Великобритания, Украина, Япония, Южная Корея и другие.

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