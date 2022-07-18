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Песков допустил, что Россия и Иран откажутся от применения доллара в торговле

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва дорожит двусторонними отношениями с Тегераном.

«Иран — это наш друг и партнер. И действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаем им большое значение. Отрадно, что президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения», — сказал он в интервью Гостелерадио Ирана, которое показывалось в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что в последние несколько лет были приданы дополнительные импульсы в развитии политических и экономических отношений между двумя странами.

По мнению представителя Кремля, у России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество, чтобы минимизировать последствия санкций.

«В прошлом году объем торгово-экономических отношений между двумя странам чуть-чуть превысил четыре миллиарда долларов США, хотя, может быть, и неправильно считать их в долларах США», — отметил он.

Песков предположил, что со временем Москва и Тегеран отойдут от расчета в долларах США и перейдут на другие валюты по мере развития взаимодействия в банковской и финансовой сфере.

Ранее сообщалось о визите президента России Владимира Путина в Иран.

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