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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Песков: военная инфраструктура Украины «во многом разрушена»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил, что процесс демилитаризации Украины идет «полным ходом», и военная инфраструктура страны в ходе спецоперации была «во многом разрушена». Его слова приводит ТАСС.

«Демилитаризация действительно идет полным ходом, военный потенциал, военная инфраструктура Украины во многом разрушена в ходе спецоперации наших Вооруженных сил. Это действительно одна из целей этой операции», — сказал Песков.

Россия также надеется, добавил пресс-секретарь российского президента, что одна из главных целей специальной военной спецоперации на Украине — спасение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — будет достигнута. Он напомнил, что Россия признала их независимость.

«Операция началась по просьбе о помощи этих двух республик. Одна из главных целей операции — это спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики <...> Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены», — подчеркнул Песков.

Кроме того, по его словам, в Кремле надеются, что на Украине будут запрещены «проявления националистических идей», а русский язык восстановит свои позиции в стране.

«Не потому, что это русский язык, а потому, что на этом языке говорит много миллионов, десятков миллионов жителей Украины. Это их язык родной, его нельзя делать вторичным или третичным», — пояснил он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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