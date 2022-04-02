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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Политолог Камкин заявил, что Германия сплотится с США против России

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Ralph Orlowski/Reuters

Во внешней политике Германии после начала российской спецоперации на Украине усилился тренд по ориентации на интересы Соединенных Штатов, сообщил научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в интервью «Ленте.ру». Эксперт отметил, что поводом для сближения станет «сдерживание» России.

Политолог полагает, что несмотря на объединение, отношения между Германией и США ранее переживали кризис, который даст о себе знать. Он пояснил, что имеет ввиду «охлаждение» отношений во время президентского срока Дональда Трампа, который позволял себе критиковать немецкие власти за просрочку платежей перед НАТО.

Согласно прогнозу Камкина, Германия останется «вассалом США». При этом эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов посчитал, что не следует предсказывать заранее судьбу отношений двух стран, так как канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден встречаются и созваниваются реже, чем того может требовать нынешняя обстановка.

Ранее Шольц прокомментировал слова Байдена о президенте России Владимире Путине.

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