МИД КНР: Пекин не получал каких-либо запросов от Киева по вопросу гарантий безопасности

Глава департамента Европы Министерства иностранных дел КНР Ван Лутун заявил, что Китай не получал каких-либо запросов от Украины относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Киева. Об этом сообщает ТАСС.

«Стороны не обсуждали этот вопрос. Мне неизвестно, что мы получили какой-либо запрос», — заявил Ван Лутун во время специального брифинга.

Таким образом он ответил на вопрос, поднималась ли соответствующая тема во время онлайн-саммита Евросоюз-Китай.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обменялся с рядом стран проектами документов по гарантиям безопасности.

Он подчеркнул, что речь может идти как о странах — членах Североатлантического альянса, так и о государствах, не входящих в альянс.

По словам Зеленского, Украина хотела бы, что государства, которые хотят этого, открыто присоединились к Соединенным Штатам, Великобритании, Германии, Франции, Турции.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова изучить возможность стать гарантом безопасности Украины в случае принятия ею нейтрального статуса.