Байден: США приветствуют объявление о перемирии в Йемене

В пресс-службе президента США заявили, что Джо Байден приветствует объявление о двухмесячном перемирии в Йемене. Об этом сообщает ТАСС.

«Данная инициатива предоставит долгожданную передышку гражданам Йемена. Она подразумевает прекращение любой военной активности всеми сторонами в республике и за ее границами, а также доступ судов с топливом в порт Ходейда и возобновление коммерческих авиарейсов в Сану и из нее по согласованным направлениям», — говорится в заявлении.

По мнению Байдена, «эти важные, но недостаточные шаги» дают возможность начать поиск «политических компромиссов, которые в будущем обеспечат устойчивый мир для всего народа Йемена». Глава Белого дома также поблагодарил Саудовскую Аравию и Оман за реализацию данной инициативы.

Президент США отметил, что Вашингтон планирует продолжить работу по предотвращению угроз для «друзей и партнеров» по мере осуществления усилий по деэскалации в регионе.

Ранее стало известно, что на фоне украинского кризиса ухудшились отношения между Соединенными Штатами и некоторыми странами Ближнего Востока.